Regi Penxten openhartig over zijn liefdesleven: «Ik kan het niet meer bijhouden!»

Begin vorig jaar raakte bekend dat Regi Penxten en Elke Vanelderen na een huwelijk van negen jaar uit elkaar gingen. Onlangs liet de 46-jarige dj en producer weten dat hij weer openstaat voor de liefde, al gaf hij aan dat hij pas in het najaar kan daten. «Helaas heb ik op dit moment geen tijd. Sorry, dat gaat gewoon niet! Dus vrouwen, als je een date wil met mij: ergens na 22 oktober, na mijn concert in het Sportpaleis, kan het eindelijk», klonk het in Dag Allemaal.

Jonge vrouwen

Zijn oproep werd duidelijk gehoord. «Mijn mailbox is gewoon ontploft. De eerste berichtjes waren vooral van oudere vrouwen. Maar nadat het interview ook op de site van Het Laatste Nieuws verscheen, zaten er ineens ook berichten van veel jongere vrouwen bij. Ik vind het allemaal best grappig. Maar je weet nooit, hé. Als tussen al deze dames de ware blijkt te zitten, zijn jullie de eersten die het zullen weten», besluit hij.