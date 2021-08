Raphaëlla uit ‘Love Island’ ziet er plots anders uit: «OMG, je haar!» (foto)

Raphaëlla Deuringer kennen we vooral van ‘Love Island’, waarin ze - tevergeefs - een koppel vormde met Mattheüs. De afgelopen maanden kleurde ze haar kapsel blond, maar door de zon werd het té blond en ging het kapot. Dat heeft zo zijn gevolgen nu. «Doordat ik zo vaak heb ontkleurd, blijft het gewoon heel snel afkleuren. Dus ben ik weer terug bij mijn wekelijkse uitstap naar de kapper. We gaan het opnieuw donkerder doen. Ik denk dat ik dat ook nog een tijdje ga moeten doen tot het blond er echt uit is, maar ja, is 100% mijn eigen fout. Denk er aub bij na als je je haar zo afkleurt», schrijft ze op Instagram.

Positieve reacties

De 22-jarige brunette uit Waterloo, die onlangs onthulde dat ze een relatie heeft met een bekende voetballer, deelde een foto van haar nieuwe, bruine coupe. Haar volgers zijn erg enthousiast over haar nieuwe look. «Deze haarkleur staat je prachtig», «OMG, je haar!», «Je blijft altijd zo mooi», en «Brunettes voor het leven», lezen we onder meer in de reacties.

Miss Fashion

Oh ja, Raphaëlla is overigens één van de 22 finalistes van de missverkiezing Miss Fashion. Stemmen op haar kan je HIER doen.

Hieronder zie je hoe blond ze de afgelopen zomer was: