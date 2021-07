Raphaëlla uit ‘Love Island’ heeft de liefde gevonden en je kent hem wellicht... (foto)

Raphaëlla hoopte de liefde te vinden in ‘Love Island’, waar ze al snel een koppel vormde met Mattheüs. Uiteindelijk liet hij haar vallen voor Jaimy, met wie hij intussen ook al niet meer samen is.

Mysterieus over liefdesleven

Enkele maanden geleden onthulde de 22-jarige brunette uit Waterloo dat ze iemand had leren kennen, maar dat ze nog niet klaar was voor een relatie. «Ik wil even kunnen genieten, mijn dromen waarmaken, mijn projecten uitwerken, doen wat IK wil zonder dat iemand me zegt wat ik wel en niet mag. Mijn leven is veel leuker en beter zonder al die relatiestress. Ik heb in mijn leven te veel in relaties gezeten, te veel opgeofferd en opgegeven voor mannen dat ik nu aan mezelf wil denken en pas als ik heb gedaan wat ik wil, zal ik terug klaar zijn voor een relatie», schreef ze in april op Instagram.

Samen in Pairi Daiza

Nu is ze er duidelijk wél klaar voor, want ze is samen met Dante Vanzeir, een 23-jarige profvoetballer die speelt bij Union Sint-Gillis, dat dit jaar naar eerste klasse promoveerde. Voordien werd hij door Racing Genk uitgeleend aan Beerschot Wilrijk en KV Mechelen.

Raphaëlla deelde op Instagram een foto van hun tweetjes in Pairi Daiza. Op een foto van haar reageerde Dante dan weer met een knipoog. «Jij bent het mooiste dier van de dierentuin», klinkt het.