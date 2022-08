Raphaëlla uit ‘Love Island’ geeft meer details over breuk met Dante Vanzeir: «Niet op de beste manier uit elkaar gegaan»

Raphaëlla, die we kennen uit het tweede en meest recente seizoen van ‘Love Island’, was sinds vorig jaar samen met Union Saint-Gilloise-aanvaller Dante Vanzeir. Onlangs bleek dat het over & out was tussen hun tweetjes, maar meer details werden er niet vrijgegeven.

Niet zwartmaken

Nu geeft de 23-jarige brunette uit Waterloo toch wat extra duiding over de breuk. «Ik ben de allerlaatste die iemand die ik ooit graag gezien heb op social media helemaal ga zwartmaken. Uiteindelijk weten de mensen die dichtbij ons staan wat er gebeurd is én ik heb echt geen behoefte om mijn vuile was hier buiten te hangen. Het is inderdaad mijn keuze geweest om ‘bekend’ te worden en dus veel dingen met jullie te delen, maar sommige dingen blijven beter ongedeeld voor beide partijen, we zijn niet op de beste manier uit elkaar gegaan», schrijft ze op Instagram.

Niet voor elkaar gemaakt

«Ik heb heel veel afgezien», gaat ze verder. «Heel veel verdriet gehad, maar als je bij mij een bepaalde knop indrukt, is het ook gewoon klaar. Ik wens Dante het beste toe in zijn carrière en hoop dat hij al zijn dromen kan waarmaken. Soms zijn twee mensen gewoon niet voor elkaar gemaakt en gaan ze beter elk hun eigen weg om hun eigen geluk, dromen en doelen te kunnen waarmaken», besluit ze.

Liefdesverdriet

Dat is ook de reden waarom ze zich niet volledig kon openstellen op ‘Love Island’. Na haar relatie met Dante heeft ze een soort muur rond haar gecreëerd om zichzelf te beschermen. «Ik vertrouw niemand meer, ik geloof niemand meer, ik durf mijn hart niet meer aan iemand te geven uit schrik om weer gekwetst te worden. Op dit moment ben ik gewoon heel gelukkig alleen en er gaat een heel speciaal persoon moeten voorbijkomen om mijn muur nog eens naar beneden te halen. Ik duw liefde niet weg, maar ik ben liever alleen gelukkig dan met iemand samen te zijn die uiteindelijk toch weer mijn hart gaat breken, want liefdesverdriet is echt het ergste wat er bestaat», besluit ze.

Instagram Stories / @raphaelladeuringer