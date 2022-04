Raadkamer Gent stelt zaak-‘Eveline’, rond gelekte naaktfoto’s BV’s, onbepaald uit

Begin oktober 2020 deden naaktfoto’s en -filmpjes van onder meer Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt de ronde op sociale media. Ze bleken uiteindelijk in de val gelokt te zijn door een jongeman uit Gent, die zich uitgaf als «Eveline» en hen overtuigde om beelden te sturen. Het ging om «catfishing» en de dader gebruikte daarvoor foto’s en filmpjes van een Australisch model.

De toen 27-jarige student G.R. werd opgepakt op zijn kot in Gent na onderzoek van de Federal Computer Crime Unit. Hij legde bekentenissen af en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Meer slachtoffers

De man maakte nog meer slachtoffers, onder meer een vierde BV, maar vier van de twaalf slachtoffers zouden zich geen burgerlijke partij stellen. G.R. studeerde vroeger aan de Gentse LUCA School of Arts en maakte ook daar slachtoffers. Minstens drie personen stapten volgens de hogeschool toen naar de politie en de man kreeg daarna het verbod om verder te studeren aan de school. Het parket van Dendermonde had in het verleden al vijf dossiers tegen G.R. gebundeld met het oog op strafbemiddeling. Die werd in 2018 «met succes beëindigd», waardoor de man voor die feiten niet voor de rechter moest verschijnen.

Het onderzoek rond ‘Eveline’ is afgerond en woensdag moest de raadkamer in Gent zich buigen over de doorverwijzing. Het Oost-Vlaamse parket geeft geen details over de vordering, maar vermoedelijk wordt de verwijzing gevraagd van G.R. en van een 24-jarige medeverdachte uit Antwerpen, die betrokken zou zijn bij de verspreiding van de foto’s.

Geen details

De raadkamer moet beslissen wie zich voor de Gentse correctionele rechtbank moet verantwoorden, maar kon woensdag niet anders dan de zaak uitstellen door het gevraagde bijkomend onderzoek. «We hebben inderdaad bijkomend onderzoek gevraagd, maar over de inhoud kunnen we geen details geven», zeggen Jan Donkers en Wahib El Hayouni, de advocaten van G.R. Ook het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft extra onderzoeksdaden gevraagd. De onderzoeksrechter in Gent moet nu beslissen of dat toegestaan wordt. Als het geweigerd wordt, kunnen de partijen nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent.

De zaak werd onbepaald uitgesteld en mogelijk zal pas na het gerechtelijk verlof duidelijk worden of G.R. zich voor de strafrechter moet verantwoorden.