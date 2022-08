Pukkelpop voegt op de valreep tien nieuwe namen toe aan affiche

Met de annulatie van onder andere Limp Bizkit en Noah Cyrus, kreeg Pukkelpop al enkele klappen te verduren. Ook zes andere namen lieten vandaag weten dat ze het niet halen. Pukkelpop blijft evenwel niet bij de pakken zitten, en compenseert die tegenslag met maar liefst tien nieuwe namen, zoals Eurosongrevelatie Daði Freyr. Zo kan het festival over tien dagen van start gaan met een volwaardige affiche.

Op vrijdag komen de Ijslandse Eurosong-popsensatie Daði Freyr , de stevige gitaren van het Zweedse Clawfinger , het spannende grootstadsgeluid van Wu-Lu en de Limburgse melodieuze hardcore van Moments naar Kiewit. Een dag later speelt Bizkit Park de eerste harde noten op de Main Stage en opent Starcrawler de Lift met sprankelende punkrock. Zondag verwelkomen we de luide waanzin van Ho99o9 voor de vierde keer op ons festival, maken we kennis met de flamboyante Zuid-Afrikaanse Moonchild Sanelly , de rising star van de UK bass/garage-scene Bru-C en de punky pop van GIRLI .

Zes annulaties

Verder laten Pa Salieu, Omar Apollo, De'Wayne, Lauren Sanderson, Jxdn en King Gizzard & The Lizard Wizard weten dat ze de oversteek naar Europa niet meer kunnen maken en dus helaas ook niet op Pukkelpop zullen spelen.

Festivaltickets zijn nog steeds beschikbaar via de website van Pukkelpop.