Pukkelpop lost eerste naam en het is meteen een klepper: Billie Eilish keert terug naar Kiewit

De eerste headliner voor Pukkelpop is bekend: op vrijdag 18 augustus komt Billie Eilish naar het festivalterrein in Kiewit, zo hebben de organisatoren woensdag bekendgemaakt. Dat gebeurde trouwens op een originele manier: om stipt 11.00 uur werd de naam van de artieste onthuld in een neon gehulde glazen container in Hasselt.