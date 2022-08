PUKKELPOP. Arctic Monkeys moeten plaats ruimen voor TikTok en onweerstaanbaar Belgisch talent

De pukkels zijn gepopt, de lijven geveld en de boilerroom uitgehakt: de 35ste editie van Pukkelpop zit er alweer op. Een steengoede editie, als je het ons vraagt. Met meer dan tweehonderd artiesten, verdeeld over negen podia, zag het vernieuwde XXL-terrein van Kiewit de meest uiteenlopende line-up sinds jaren. En traditiegetrouw waren de hoogtepunten opnieuw weggelegd voor talent van eigen bodem: Oscar & The Wolf en Tamino staken internationale krachtpantsers als Arctic Monkeys of Tame Impala onverbiddelijk de loef af. En beste nieuwkomer? Dat is TikTok.

Sinds de laatste editie in 2019 zat het Pukkelpop niet mee. Tot tweemaal toe moesten ze op de valreep een streep trekken door hun festival. Ook dit jaar leek er een vloek te rusten op de Limburgse weide: Limp Bizkit, Soulwax, Noah Cyrus, Gabriels en King Gizzard & Lizard Wizard zijn maar een greep uit de artiesten die verstek gaven. Bovendien oogde de weide op vrijdag opvallend rustig en raakte het festival maar niet uitverkocht, op zaterdag na.

Dildo’s en basketballen

Aan het festivalterrein en de artiesten zal het nochtans niet gelegen hebben, want festivalgangers kregen meer dan vorige jaren: het gloednieuwe negende (!) podium ‘Not In My Backyard’ bracht gitaarmuziek in het teken van zelfexpressie, DIY en experiment. PKP DWNTWN werd de urban hub op het terrein, met een 3x3 basketbalcompetitie en pingpong. In het doorgetripte circus Coté Bizar werd er dan weer lustig met dildo’s en babyhoofdjes geworpen en loerden clowns om de hoek. En als kers op de taart kregen feesters eindelijk een vlotte doorgang van de Boiler Room naar Food Wood: raven gaat des te beter op een dieet van een heerlijk vegetarische butter paneer masala of libanees platbrood met kefta.

PKP DWNTWN - Pukkelpop / JOKKO

Keuzestress

Enige minpunt: wie had er tijd voor al dat dildowerpen en pingpongen? Als je al een adempauze vond tussen het crowdsurfen bij JOOST en het wegzweven met de Noorse fee AURORA, dan was het of uitblazen of puzzelen geblazen. In de ‘Chaise Longue’ bij Wet Leg of liever de grensverleggende hiphop van de Britse Little Simz? Afsluiten met Arctic Monkeys, huilen op ‘Lua’ van Bright Eyes of goedgoede experimentele jazz van BADBADNOTGOOD? Wie in Kiewit was, heeft hartverscheurende keuzes moeten maken.

Little Simz - Pukkelpop / JOKKO

De betere Belgische optie

Als je naar een Belgische artiest afzakte, wist je evenwel dat je sowieso goed zat. De line-up stond op opwarmdag donderdag wederom tjokvol Belgische artiesten. Willy Organ XL – een kale marginale man met snor en aanstekelijke gabberbeats – gaf het doopfeest voor de wedergeboorte van Pukkelpop, in een bloedbad op het podium en ging achterna een potje muilen met zijn lookalikes. Ook High Hi, Sylvie Kreusch en Chibi Ichigo bevestigden die nacht dat ze klaar zijn voor het internationaal toneel.

Sylvie Kreusch - Pukkelpop / JOKKO

Die Belgische bovenhand bleef overigens steken voor de rest van het festival. Tamino, de Vlaamse Jeff Buckley, kreeg de Marquee muisstil met zijn zielroerende luisterliedjes. Selah Sue, die recent toegaf dat ze opnieuw antidepressiva slikt, werd in de armen gesloten van het publiek en speelde een hartverwarmende set. Ook komaf gemaakt met zijn demonen: Oscar & The Wolf, de meest headlinewaardige artiest op de Main Stage dit weekend (sorry, Sean Paul). En ondanks de technische mankementen hebben we dit weekend harder gestampt aan de mainstage bij Charlotte de Witte dan tijdens eender welke dj-set in de Boiler Room. Meskerem Mees, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, MEYY, The Haunted Youth…Allen bewezen ze dat veruit de beste shows dichtbij huis te zoeken zijn.

Gen Z zet de toon

Als Pukkelpop een ding duidelijk gemaakt heeft, is het dat ze in een tweespalt zitten tussen de Pukkelpop dat ze ooit waren en het Pukkelpop dat ze moeten worden als ze Gen Z in de loop willen houden. De eerste stap werd al gezet met HEAR HEAR!, waarbij de indie-artiesten zoals Editors, die vooral de millennials en boomers kunnen bekoren, naar een ander weekend verhuisden.

De tweede stap was afkijken bij TikTok. Niet de grootste namen blijven nazinderen na afgelopen weekend. Arctic Monkeys gaf een bij momenten zwalpend optreden, Tame Impala’s trippy lichtshow kon nauwelijks verhullen dat hun nieuwe werk bijlange niet zo strak klinkt als ‘Currents’ en Cypress Hill is op zijn zachtst gezegd duidelijk voorbij zijn hoogtepunt.