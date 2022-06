Proces Bart De Pauw tegen VRT gaat in september van start

De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde De Pauw vorig jaar in november voor stalking van vijf vrouwen en «overlast met elektronische communicatiemiddelen» bij één vrouw. Daarmee kwam een einde aan de strafrechtelijke zaak waarbij negen vrouwen Bart De Pauw beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag.

Deurwaarder

Naast de strafzaak is er nog de burgerlijke zaak, die opgezet is door Deadliners, het bedrijf van de tv-maker. De Pauw stuurde vorig jaar een deurwaarder naar de Reyerslaan met de eis om 12 miljoen euro schadevergoeding te betalen omdat de samenwerking met hem in 2017 vroegtijdig beëindigd werd, nadat de zaak aan de oppervlakte gekomen was. De VRT ging daar niet op in en het afgelopen jaar zijn langs de beide kanten conclusies uitgewisseld.

Volgens de krant zal naar verwachting de zaak op 12 september effectief gepleit worden. Een uitspraak wordt ten vroegste in oktober verwacht, een maand na de pleitdag. Geen van de twee partijen wil zich voorlopig uitspreken over de zaak.