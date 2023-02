Podcasts in de penarie? Aantal nieuwe podcasts zakt met 80%

Het lijkt erop dat we voorbij de podcastpiek zijn. In 2020, pal in de coronatijd, kwamen maar liefst 1.109.000 nieuwe podcast ter wereld. Een absoluut record. Dat we dat jaar met zijn allen thuis zaten had ongetwijfeld iets met dat cijfer te maken. Een podcast maken is tenslotte vrij goedkoop: iedereen met een goede microfoon kan een worp doen naar eeuwige podcastroem. Toch lijkt de eerste golf van makers stilaan te gaan liggen. Wat is er aan de hand?

Nieuwe richting

«Het ziet er naar uit dat we in een soort van ‘moeilijke tweede album’-fase zitten nu», zegt Kate Taylor, de stichter van het netwerk voor freelance podcasters ‘Feast Collective’, aan The Guardian. «Uiteraard maken we ons zorgen. Sponsors vinden is moeilijker nu, en het is moeilijker om investeerders te overtuigen van het bedrag dat nodig is om een goede podcast te maken.» Dramatisch is de situatie evenwel nog niet, schrijft de Britse krant: op dit moment bestaan er nog steeds 3 miljoen podcasts over de hele wereld. Het enige probleem is dat steeds dezelfde titels terugkeren voor nieuwe seizoenen, maar dat er amper nieuwe podcasts bijkomen.

Taylor benadrukt wel dat er nog steeds vraag is naar nieuwe podcasts die meer inspelen op niche content: «Niche content is een ware kracht op de podcastmarkt, en mensen willen graag hun eigen, steeds meer gespecialiseerde, show maken», besluit ze.