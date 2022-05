Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola delen droevig nieuws: «Bedankt voor alle fijne momenten»

Treurig nieuws ten huize Pat en Loredana van 2 Fabiola. Hun hond Atmoz is overleden. «We gaan je missen, lieve vriend. Helaas hebben we dit weekend afscheid genomen van onze trouwe hond ‘Atmoz’ en hem moeten laten inslapen... Meer dan 10 jaar was jij een deel van onze familie. Bedankt voor alle fijne prachtige momenten samen», schrijven ze op Instagram.

Deelneming

Ze worden overladen met steunreacties. «Ocharme. Heel veel sterkte voor jullie. Rust zacht, lieve Atmoz», «Sterkte! Het was een lieve hond», en «Heel veel sterkte! Koester de mooie momenten...», klinkt het.