Paris Hilton verwelkomt eerste kindje via draagmoederschap: «Je bent nu al geliefd» (foto)

De Amerikaanse realityster Paris Hilton en haar man Carter Reum hebben een zoon gekregen via draagmoederschap. Dat bevestigt de 41-jarige Hilton aan het Amerikaanse tijdschrift People.

Op haar Instagram-account publiceerde de hotelerfgename een foto met daarbij de boodschap «Je bent nu al geliefd». Het is niet bekend wanneer de baby ter wereld kwam.

Ze krijgt geboortewensen van grote sterren als Kim Kardashian, Demi Lovato, Heidi Klum en Lindsay Lohan.

Lange kinderwens

Hilton sprak herhaaldelijk over haar kinderwens met haar partner. In december zei ze dat ze tijdens de lockdowns vanwege de coronapandemie eicellen had laten wegnemen. Bij draagmoederschap baart een andere vrouw het biologische kind van een koppel.

Hilton en Reum zijn in november 2021 in het huwelijksbootje gestapt.