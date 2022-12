Paradise City Festival start ticketverkoop en gaat nóg groener in 2023

Paradise City is een festival dat er altijd een prioriteit van heeft gemaakt om zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. En hoewel er naar eigen zeggen nog veel ruimte is voor verbetering, deelt het festival aan Kasteel Ribaucourt de feiten en cijfers (zowel de goede als de slechte) van zijn duurzaamheidsacties, in de hoop dat andere organisatoren ervan kunnen leren. Op die manier draagt Paradise City niet alleen bij tot het verlagen van zijn eigen ecologische voetafdruk, maar ook die van de hele festivalindustrie.

Net als vorig jaar heeft Paradise City Festival officieel het 'Outstanding' label gekregen van A Greener Festival, een non-profit organisatie die evenementen helpt duurzamer te worden en hun milieu-impact te verminderen. Deze hoogst mogelijke waardering bevestigt de status van het evenement als het groenste muziekfestival van België. In de eigen woorden van de AGF: «We hebben zelden zoveel ondersteunend bewijs en accurate rapportage gezien.»

Toch is de totale C02-uitstoot tussen de edities 2021 en 2022 van Paradise City met 13% gestegen. Dat is echter vooral te verklaren door het groeiende leveranciers- en bezoekersvervoer. Paradise City 2022 had immers een aanzienlijk grotere bezoekerscapaciteit die ten opzichte van 2021 met meer dan 30% steeg. Rekening houdend met die groei is de relatieve uitstoot per bezoeker voor het zevende jaar op rij dus wel gedaald.

Nachttreinaanbod uitgebreid

Autoreizen van bezoekers dragen nog steeds het meest bij aan de totale koolstofuitstoot, dus het is niet meer dan logisch dat Paradise City alternatieve reismogelijkheden blijft promoten. Vorig jaar werd met een uitgebreid nieuw mobiliteitsplan het nachttreinprogramma geïntroduceerd, mogelijk gemaakt door NMBS en de Europese Commissie, ondersteund met elektrische shuttles van Brussels Airport en De Lijn. Van de 34.300 bezoekers in 2022 reisde 20,5% met de trein, een ongelooflijke stijging ten opzichte van 7,8% in 2021.

Voorheen waren alleen Brussel, Antwerpen, Mechelen en Gent mogelijke bestemmingen - maar vanwege de grote vraag krijgen ook bezoekers uit Leuven en Hasselt nu een nachttreinverbinding. De organisatie hoopt hiermee de benchmark van 30% bezoekers die met de trein reizen te halen en het percentage bezoekers dat met de auto reist te verlagen van 47% naar 35%.

Meer inzetten op zonne-energie

Een andere positieve vaststelling: het verbruik van zonne-energie op het festival steeg van 10% van het totale energieverbruik in 2021 naar 30% in 2022. De introductie van een enorm zonnepaneel van 170 m2 en drie Ecoplants, geleverd door onze partner Audi, hebben hier de doorslag gegeven. De resterende energie tijdens het evenement was afkomstig van HVO-brandstof en lokale groene elektriciteit. In 2023 wil Paradise City het gebruik van zonne-energie aanzienlijk verhogen. Voor en na het evenement is het productieteam nog te afhankelijk van niet-hernieuwbare energie. Dit is een moeilijk aan te pakken probleem, maar een uitdaging die Paradise City niettemin graag aangaat.

Foto Paradise City / S. Leloup

In de toekomst zullen bestaande en succesvolle sociale initiatieven zoals de Angels of Paradise (een team op het terrein dat ten allen tijde beschikbaar is als je slachtoffer of getuige bent van grensoverschrijdend gedrag, nvdr.) en bewustmakingscampagnes voor een safer space verder worden uitgebreid. Andere belangrijke werkpunten zijn de verbetering van het afvalbeheer, de bevordering van composttoiletten en een betere rolstoeltoegankelijkheid. Raadpleeg de volledige CO2-Logic en het AGF rapporten voor meer informatie.

De kaartverkoop van Paradise City begint op donderdag 15 december - vroeger dan gebruikelijk, zodat iedereen de kans krijgt om een kaartje te kopen. Tickets vind je hier.

Paradise City Festival vindt plaats van 30 juni tot en met 2 juli 2023.