Na de dood van koningin Elizabeth II hebben heel wat extra kijkers de weg gevonden naar de Netflixserie ’The Crown’. Dat schrijft het vakblad Variety, dat zich baseert op cijfers van het analysebedrijf Whip Media. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten en andere landen, werd afgelopen weekend (11 tot 13 september) een aanzienlijke stijging vastgesteld.

Sinds 2016 portretteert Netflix in de bekroonde serie het leven van de Britse royals. De eerste twee seizoenen gaan over de jonge jaren van de koningin tussen familieschandalen en politieke crisissen. Het komende vijfde seizoen, dat naar verwachting in november 2022 van start zal gaan, zal zich richten op de vroege jaren negentig, toen de relatie tussen prins Charles en prinses Diana steeds verder verslechterde.