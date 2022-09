Originele cast ‘High School Musical’ komt terug in nieuwe serie

«We’re all in this together!» Achttien jaar na de originele ‘High School Musical’ met Zac Efron als Troy Bolton en Vanessa Hudgens als Gabriella Montez komt de cast eindelijk weer samen. Maar voor je in een dolzinnige bui al sleepovers begint te organiseren met je jeugdvrienden: nee, de originele ‘High School Musical’ komt niet terug. In plaats daarvan zal zeker een deel van de oude cast te zien zijn in de reeks ‘High School Musical: The Musical: The Series’ op Disney+.