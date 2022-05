Opvallend: Johan Derksen genomineerd voor award

De in opspraak gekomen Nederlandse presentator Johan Derksen is genomineerd voor een Online Radio Award in de categorie beste presentator. Derksen presenteert bij de online radio ‘Grolloo Radio’ en ‘Arrow Bluebox Radio’.

De nominatie is opvallend, want de ex-voetballer verdween in april van het scherm nadat hij bij ‘Vandaag Inside’ een leuke anekdote dacht te vertellen over hoe hij 50 jaar geleden tijdens een avondje stappen een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. «Een jeugdzonde» noemde hij dat. Hij kreeg bakken kritiek over zich heen, waardoor Derksen de dag erna zijn woorden weer introk. Maar excuses en erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld kwamen er niet. De awards worden op 19 mei uitgedeeld.