Opschudding in Buckingham Palace na racistische uitspraken: «Excuses heb ik nog niet gehad»

Lady Susan Hussey, een hofdame van koningin Camilla en de meter van prins William, heeft ontslag genomen uit haar functie omdat ze zich racistisch had gedragen tegen Ngozi Fulani, een zwarte vrouw die te gast was op een receptie in Buckingham Palace. Ze zou meermaals aan Fulani hebben gevraagd waar ze écht vandaan komt.

Ngozi Fulani is de voorzitter van Sistah Space, een liefdadigheidsinstelling die het opneemt voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Toen ze dinsdag uitgenodigd werd in het konklijk paleis in Londen, stelde Hussey haar meermaals de vraag waar ze vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn en verduidelijkte dat ze in het Verenigd Koninkrijk geboren was. Maar Hussey bleef vragen waar ze écht vandaan kwam. Fulani deelde de conversatie op sociale media.

Volgens Buckingham Palace heeft Hussey haar excuses aangeboden en is ze met onmiddellijke ingang opgestapt. Maar Fulani weerlegde dit in in de talkshow ‘Good Morning Britain’. «Mensen blijven zeggen dat het paleis contact heeft opgenomen met mij. Ze hebben geen contact opgenomen met mij. Ik zeg het je categorisch: er is geen contact geweest.» In het programma legt Fulani ook uit wat er door haar hoofd ging tijdens het gesprek en het evenement: «Je realiseert je plots dat het niet aan haar leeftijd ligt. Ze gedroeg zich verder perfect normaal. Dit is wat het is, dit is wat je racisme noemt. Ik was er voor twee uur en de hele tijd bekroop mij het gevoel dat ik er weg moest: ik wil weg, maar weet niet wat te doen.»

Het hof noemt de opmerkingen van haar medewerkster «onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig». Hussey is de meter van prins William.

Harry en Meghan

Eerder hadden de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan een niet nader genoemd lid van het koninklijk huis en medewerkers beschuldigd van racisme. Het was volgens hen een van de redenen om naar het buitenland te verhuizen.