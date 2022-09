Ophef over Enrique Iglesias die fan op de mond kust: «Zo onrespectvol!» (video)

Er is heel wat commotie ontstaan rond een video waarin Enrique Iglesias kust met een vrouwelijke fan. «Vindt Anna dit oké?», klinkt het in de reacties.

De Spaanse zanger trad afgelopen vrijdag op in Las Vegas. Tijdens de meet-and-greet gaf hij een vrouwelijke fan een kus op de wang, maar dat ontaardde al snel in een stevige kus op de mond. De 47-jarige zanger van onder meer ‘Bailamos’ en ‘Duele el Corazón’ deelde een video van het bewuste moment op Instagram.

Gefronste wenkbrauwen

Hoewel sommigen reageerden dat de vrouw in kwestie erg veel geluk heeft, hebben de meeste volgers hun bedenkingen bij de beelden. Iglesias is immers al meer dan 20 jaar samen met Anna Kournikova (41), met wie hij drie kinderen heeft. «Wat een ongepast gedrag voor een man die een gezin heeft en dat dit te zien zal krijgen», «Huh?! Was hij niet getrouwd?», «Zo onrespectvol naar zijn vrouw en kinderen toe», «Ik snap het niet... Vindt Anna dit oké? Ik zou het niet netjes vinden», «Wow, zo ongepast van deze vrouw én van jou om het toe te laten. Ik ben er zeker van dat je vrouw hier niet blij mee zal zijn», klinkt het onder meer in de reacties.