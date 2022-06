Op DEZE datum verschijnt het nieuwe album van Beyoncé

Van alle artiesten van onze tijd is Beyoncé misschien wel één der grootsten. Miljoenen fans volgen haar op de voet, hongerig naar nieuwe content en steevast op de uitkijk voor nieuwtjes. Als jij zo iemand bent, hebben we goed nieuws want de releasedatum van Queen B’s nieuwste plaat is gekend.

Wie het Instagramprofiel van de zangeres in de gaten hield, had misschien al begrepen dat er wat nieuws aan zat te komen. Ongeveer een week geleden verwijderde Beyoncé namelijk haar profielfoto, iets wat ze ook deed net voor de release van haar twee laatste albums.

Nog even wachten

Waar dat nog gezien kon worden als pure speculatie, is er nu eindelijk duidelijkheid. Tidal, het muziekstreamingplatform dat werd opgericht door Beyoncé’s echtgenoot Jay-Z, plaatste vandaag namelijk een officiële aankondiging op Twitter. Veel wordt er nog niet vrijgegeven over de plaat, maar twee dingen weten we wel: hij verschijnt op 29 juli en is getiteld ‘RENAISSANCE’. Opvallend: het zou gaan om ‘Act I’, wat ons alvast doet hopen dat er snel meer content op komst is.