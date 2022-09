Ook TikTok kijkt af bij BeReal en komt met eigen versie

Met BeReal moet je dagelijks een foto nemen van wat je aan het doen bent, op een moment dat de app beslist. Het idee is dat gebruikers zo hun ‘echte’ leven laten zien, in plaats van hun opgesmukte en zorgvuldig gefilterde socialemediaprofiel vol pracht en praal. En die insteek legt het Franse bedrijf achter BeReal geen windeieren. Na een vrij anonieme lancering in 2020 won de app aan populariteit in 2022 en brak het door in Europa en sinds kort ook in de Verenigde Staten. BeReal is dé hype van het moment.

TikTok Now

En dat is ook de concurrenten in Sillicon Valley en elders niet ontgaan. Nadat eerst Snapchat een gelijkaardige functie (Dual Camera) lanceerde, volgde al snel Instagram met de aankondiging van de Candid Challenges. En ook TikTok sluit zich nu aan bij dat rijtje, met TikTok Now.

Wederom is de insteek compleet dezelfde, zij het dan op TikTok-formaat. TikTok Now geeft je dagelijks op een willekeurig uur een melding om ofwel een foto ofwel een video van 10 seconden te nemen. Die kan je vervolgens delen en daarbij kan je kiezen welke vrienden je foto of video mogen zien. Voorlopig zal de functie enkel in de Verenigde Staten beschikbaar zijn als test. Later volgen ook andere landen, en eventueel zelfs een aparte app.