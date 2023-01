Ondernemend, modebewust en milieubewust: dit is de nieuwe Miss Universe

De 28-jarige Amerikaanse R’Bonney Gabriel mag zich de nieuwe Miss Universe noemen. De Texaanse haalde het zaterdagavond lokale tijd in het Amerikaanse New Orleans van 83 andere kandidates, onder wie Miss Belgium Chayenne van Aarle.

De winnares van vorig jaar, Harnaaz Sandhu uit India, zette de tiara op het hoofd van de winnares van de 71e editie. Amanda Dudamel (23) uit Venezuela strandde op de tweede plaats en Andreína Martínez (25) uit de Dominicaanse Republiek sloot de top drie af.

Filipijnse roots

R’Bonney Gabriel is geboren in Houston. De bachelor in modedesign heeft een eigen bedrijf en is actief rond milieuvriendelijk en duurzaam textiel. Eerder droeg ze tijdens de wedstrijd nog een rode cape die ze zelf gemaakt had. Erop stond geschreven: «Als het niet nu is, wanneer dan wel?». Het typeert haar denkwijze: dromen en doelen moet je nu najagen, niet morgen.

AFP / T. C. Clary

Daarnaast gebruikt ze haar modekennis om andere vrouwen te helpen: «Ik geef naailessen aan vrouwen die huiselijk geweld en mensenhandel overleefden. Ik vertel jullie dat omdat het belangrijk is om te investeren in anderen, in onze gemeenschap, en om je unieke talent te gebruiken om het verschil te maken.»

AFP / J. Kempin

Ze is eerste Miss Universe uit de VS met Filipijnse roots, aldus de organisatoren.

Tijdens de vragenronde liet ze optekenen dat ze onder meer de leeftijdsgrens voor Miss Universe zou willen optrekken. Die ligt nu op 28 jaar, de leeftijd van Gabriel: «Ik ben zelf 28 jaar oud. Dat is de oudste leeftijd waarmee je mag deelnemen. [...] Als vrouw geloof ik dat we niet door onze leeftijd gedefinieerd worden.»