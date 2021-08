OMG! Heeft dit ‘Friends’-koppel ook in het echt een relatie?

Tijdens de langverwachte ‘Friends’-reünie dropten Jennifer Aniston en David Schwimmer een bommetje: Rachel en Ross konden het niet enkel vóór maar ook áchter de schermen goed met elkaar vinden. Het bleef echter bij een platonische crush, want omdat een van de twee acteurs steeds in een relatie zat, kon er niet echt iets gebeuren. Is het na al die jaren tijd geworden om die opgespaarde passie eindelijk in de praktijk om te zetten? Een ingewijde denkt alvast van wel.

«Na de reünie werd duidelijk dat het terugdenken aan het verleden, bepaalde gevoelens had opgewekt bij beiden», zegt de bron aan Closer. «De chemie die ze altijd moesten verstoppen, was er nog altijd. Meteen na de opnames begonnen ze te sms’en en vorige maand vloog David van z'n huis in New York naar Los Angeles. Om Jennifer te zien.»

«Ze brachten tijd door in Jens huis. ‘s Avonds kookte ze voor hen. Ze genoten van de tijd samen, praatten en lachten. Ze werden ook gezien tijdens een wandeling op een van Jennifers favoriete wijngaarden in Santa Barbara, terwijl ze samen wijn dronken, diep in gesprek verzonken. Het was duidelijk dat er heel veel chemie tussen hen is», klinkt het.