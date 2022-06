Olga uit ‘The Sky is the Limit’ toont bolle buik in bikini: «Prachtige foto!»

Olga Zelenko, die we nog kennen uit ‘The Sky is the Limit’, heeft een opvallende foto gedeeld waarop ze haar zwangerschapsbuik laat zien.

Eind april maakten Olga Zelenko (39) en Harry Schurmans (59) bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Olga is nu 35 weken zwanger en liet eerder al weten dat het een meisje wordt.

Kus op buik

De sympathieke blondine deelde vandaag een foto waarop ze in bikini aan het zwembad poseert en haar bolle buik dus goed te zien is. Op het kiekje kust Harry haar buik erg liefdevol. Haar volgers vinden het een heel leuke foto. «Topteam», «Mooi, Olga!», «Oh, wat schattig», en «Prachtige foto!», lezen we onder meer in de reacties.