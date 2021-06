OH NEE! Deze presentatrice stopt na 16 jaar bij JOE: «Ik heb tijd nodig om te herbronnen»

Spijtig nieuws uit de radiowereld: eind deze maand stopt Elke Van Mello als radiopresentatrice bij JOE. De afgelopen tijd kon je haar vaak aan het werk horen in ‘Joe Funk & Disco Fever’ op vrijdagavond. De 40-jarige actrice, die onder meer te zien is in ‘Auwch’ en ‘Lisa’, begon 16 jaar geleden bij Joe, het toenmalige 4fm. In 2011 stapte ze even over naar Qmusic om nadien weer aan de slag te gaan bij JOE.

Zware weekends

In een Instagrambericht laat ze weten dat de weekends zwaar begonnen te worden en dat ze nood heeft aan ademruimte. «Of ik er lang heb over nagedacht? Tuurlijk. Vreselijk lang. Of ik met een bang hartje de toekomst in spring. Jep. Of het goed komt? Zeker! Alles komt altijd goed, toch? Of ik blij ben met na 7 jaar weer eens vrij te zijn tijdens de weekends: ja, heel blij. (Respect voor weekendwerkers!) Ik vertrek vrijdag na mijn laatste uitzending met veel bagage en mooie herinneringen even op roadtrip met mijn busje en na deze radiopauze hoor of zie je me misschien wel terug ergens opduiken», klinkt het.