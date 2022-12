Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ onthult welke naam ze aan een dochter gegeven zou hebben

Zeven jaar geleden zocht en vond Nuria Gilizintinova in ‘Blind Getrouwd’ de liefde bij Stijn Van Poucke. Intussen hebben ze twee zoontjes samen, Victor (4,5) en Théodore (3).

Meisjeskleren

De 35-jarige mama heeft er nooit een geheim van gemaakt dat, mochten ze een derde kind krijgen, ze het liefst een meisje zou hebben. «Mijn hart zegt dat we voor een derde moeten gaan, maar mijn verstand zegt van niet. En daarom hebben we samen beslist om het bij twee kinderen te houden. Het klinkt egoïstisch, maar ik moet rouwen om de dochter die ik nooit zal hebben. Als ik meisjeskleren zie, knaagt dat», vertelde ze eerder in Story.

Meerdere opties

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg iemand haar het volgende: «Mochten jullie een meisje hebben, hoe zou ze dan heten?». Nuria gaf enkele opties: «Celia of Renee. Victoria hoor ik ook heel graag», schrijft ze. En Stijn zou een voorkeur hebben voor Clara.