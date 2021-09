Nu al drama in ‘Temptation Island’: koppel moet programma meteen verlaten (video)

‘Temptation Island’ is nog maar net begonnen en er hangen al donderwolken boven het eiland. Eén van de koppels moet immers al inpakken omdat de dame in kwestie zich niet voldoende heeft opengesteld.

Afgelopen vrijdag ging het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ van start. We maakten kennis met de koppels én de singles, maar in de tweede aflevering moeten we al van één koppel afscheid nemen.

Liefdesvragen

In een teaser zien we hoe Viktor en Monica het choquerende nieuws brengen. «Ik vrees dat ik geen goed nieuws heb. De vrijgezelle mannen hebben na de dates van vandaag beslist dat de dame in kwestie zich nog steeds niet aan het openstellen is of dat zij misschien al haar antwoorden op haar liefdesvragen al gevonden heeft. Dat betekent helaas dat één van jullie ‘Temptation Island’ onmiddellijk zal moeten verlaten», klinkt het.

Het is nog niet duidelijk om welk koppel het gaat, maar het wordt dus erg spannend voor Donna en Nico, Delphine en Bert, Wouter en Julia, en Koen en Deborah.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 27 augustus om 20.35u te bekijken op Play5.