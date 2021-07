Nora Gharib gaat scheiden: «Onze dochter zal altijd op de eerste plaats staan»

De 27-jarige zangeres en ‘Patser’-actrice was al twaalf jaar samen met Anson. Ze stapten exact vier jaar geleden in het huwelijksbootje. In juni van vorig jaar beviel ze van hun enige kindje samen, een dochtertje dat luistert naar de naam Chams.

Onvoorwaardelijke vriendschap

Nu heeft het koppel er jammer genoeg voor gekozen om te scheiden. «1 juli is een dag met een dubbele betekenis geworden. Al 12 jaar lang vieren Anson en ik op deze dag ons leven samen en denken we terug aan onze dierbaarste momenten. Vandaag is het ook de dag waarop we meedelen dat onze wegen scheiden. Een hele tijd geleden hebben we samen besloten om, met heel veel liefde en respect voor elkaar, te gaan voor onze onvoorwaardelijke vriendschap. Dankzij onze prachtige dochter zijn we voor eeuwig met elkaar verbonden. Zij zal altijd op de eerste plaats staan. Als het over Chams gaat, blijven Anson en ik het allerbeste team. En dat voor het leven. Bedankt voor al jullie liefde en steun. Gelieve ons de rust en privacy te geven die we nodig hebben», klinkt het.