Noah Cyrus choqueert volgers met doorzichtige jurk: «Is je tepels tonen de nieuwe stijl?!» (foto)

Noah, de zus van Miley Cyrus, lokt gemengde reacties uit met een opvallende fotoshoot in Parijs. Ze draagt immers een wel héél doorschijnend kleedje. «Dat is eigenlijk hetzelfde als in je blootje rondwandelen...», klinkt het in de reacties.

Noah Cyrus was onlangs van de partij op de Paris Fashion Week, waar de stad van de liefde een week lang in het teken van de mode staat. De Amerikaanse zangeres doorkruiste de Franse hoofdstad in een lichtblauwe, doorzichtige jurk en deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. «Ik hou van deze look», «Een kunstwerk», «Wow, wat een kleedje!», en «Jij bent echt een godin van een andere wereld», werd er al snel overenthousiast gereageerd.

Zelfrespect

Maar niet iedereen is even hartelijk voor de 23-jarige zus van Miley. «Dat is eigenlijk hetzelfde als in je blootje rondwandelen...», «Maar borstvoeding geven in het openbaar is walgelijk? Als dit soort mode geprezen wordt, waarom schamen moeders zich dan?», en «Is je tepels tonen de nieuwe stijl?! Dames, heb eens wat meer zelfrespect dan dat!», lezen we ook in de reacties.

