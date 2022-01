Nina Derwael over ‘Dancing with the Stars’: «Mocht mijn vriend dat doen, dan zou ik toch efkes moeten slikken»

Nina Derwael is momenteel dé topfavoriete om ‘Dancing with the Stars’ te winnen. In een interview vertelt ze dat het voor haar in het begin wel aanpassen was om zo intiem met een andere man te dansen.

Afgelopen zomer veroverde Nina Derwael goud op de brug met ongelijke leggers, nu gooit ze hoge ogen met haar dansprestaties in ‘Dancing with the Stars’. De 21-jarige turnster had aanvankelijk wel wat moeite om zo ‘fysiek’ te zijn tijdens het dansen met haar danspartner Simone. «Dat aspect heb ik in het begin onderschat. Ik ben het niet gewend om zo close te dansen met iemand die ik niet ken. Ondertussen is die blokkade weg. Simone en ik zien mekaar iedere dag, ik beschouw hem als mijn grote broer, iemand bij wie ik terechtkan, en die ik volledig vertrouw. Niet enkel privé is dat belangrijk, maar ook op de dansvloer», vertelt ze in Dag Allemaal.

Argwaan

Nina is al enkele jaren samen met PEC Zwolle-speler Siemen Voet, die in het begin wel een beetje argwanend was. Dat begrijpt Nina maar al te goed. «Vorig seizoen verkoos Dries Mertens voor Kat óók een danspartner die eerder op mannen dan op vrouwen valt... Nu, ergens snap ik dat wel. Het is niet fijn om te zien dat je vriendin zo close is met een potentiële ‘concurrent’, en zich amuseert. Mocht Siemen meedoen met zo’n programma, zou ik ook efkes moeten slikken. Maar Simone en Siemen hebben elkaar ondertussen ontmoet, en dat klikt. Siemen beseft nu dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Hij is ondertussen zelfs onze grootste fan», besluit ze.

Eén van Nina’s dansprestaties in ‘Dancing with the Stars’: