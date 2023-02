Nieuw sterrenkoppel: Kendall Jenner en Bad Bunny voeden dating geruchten

Het model en de zanger werden vorig weekend gefotografeerd bij het verlaten van het restaurant Wally's in Beverly Hills. Op de foto’s zagen we Jenner met een bruine leren top en bijpassende broek, die ze combineerde met puntschoenen en een oversized jas. Bunny ging bijpassend gekleed, met een beige broek en een bruin overhemd. Even later brachten verschillende Amerikaanse nieuwsmedia het nieuws dat Justin Bieber en zijn vrouw Hailey Bieber in hetzelfde restaurant zaten. Fans speculeren online dat het om een mogelijke dubbeldate zou gaan. Ook zouden Jenner en Bunny twee dagen eerder gekust hebben in een club in LA, zo luidt het gerucht.

Hiervoor had Jenner bijna twee jaar een relatie met NBA-ster Devin Booker en daarvoor een knipperlichtrelatie met de Australische basketballer Ben Simmons. In het verleden werd dan ook vaak beweerd dat ze enkel op basketballers zou vallen, maar niets blijkt minder waar. Bunny – echte naam Benito Antonio Martinez Ocasio – was eerder samen met sieradenontwerper Gabriela Berlingeri. De rapper hield zijn vorige relatie bijna twee jaar geheim en staat erom bekend discreet te zijn op vlak van liefde.

Een van de best verdiende topmoddellen ter wereld, samen met de grootste muziekster van het moment – het klinkt alvast meant to be!