Niels Destadsbader deelt droevig nieuws: «We gaan je missen»

De 33-jarige zanger en presentator deelde een foto van zichzelf met zijn viervoeter Lars, die twaalf jaar lang de hond des huizes was. Op een tweede foto is ook zijn andere hondje Nona te zien. «Larske. Twaalf jaar onze maat en een deel van ons gezin. Slaap zacht, lieve vriend. We gaan je missen», schrijft hij.

Steun

Zijn volgers steken hem massaal een hart onder de riem. «Innige deelneming, Niels. Een hond is een beste vriend, een broer. Het doet pijn...», «Heel veel sterkte», «Dikke knuffel! Ik weet hoe het voelt», en «Sterkte en koester de mooie herinneringen», lezen we onder meer in de reacties.