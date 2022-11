Nicole van ‘Nicole & Hugo’ overleden op 76-jarige leeftijd

Nicole Josy, die we vooral kennen van het zangduo ‘Nicole & Hugo’, is donderdag in haar huis overleden. Ze werd 76 jaar.

Droevig nieuws uit medialand. Nicole Josy is gisteren overleden nadat ze een dodelijke val maakte. «Nicole kwam donderdagavond ten val en viel op haar hoofd. Aan die verwonding is ze overleden. Haar dood heeft dus niets te maken met de ziekte van Alzheimer waaraan ze leed», vertelt haar manager Philippe Draps in Het Nieuwsblad. Nicole kampte de laatste jaren met heel wat gezondheidsproblemen. Zo overwon ze kanker tot tweemaal toe en begin dit jaar raakte bekend dat ze leed aan de ziekte van Alzheimer.

Muzikale liefde

Nicole was vooral bekend van ‘Nicole & Hugo’, een zingend duo dat ontstond toen ze in 1970 verliefd werden op elkaar. Maar uiteraard zijn er heel wat kleine en grote gebeurtenissen die hun muzikale en persoonlijke sprookje gekleurd hebben. En daarbij speelt het Eurovisiesongfestival een belangrijke rol.

Zo namen ze in 1971 deel aan de liedjeswedstrijd ‘Canzonissima’ waarin een liedje geselecteerd werd voor het Europese liedjesfestival. Ze wonnen met het catchy nummer ‘Goeiemorgen, morgen’. Maar het noodlot sloeg toe: vlak voor hun vertrek naar Dublin kreeg Nicole geelzucht en het duo kon niet deelnemen aan het festival. Ze werden op het laatste moment vervangen door het duo Jacques Raymond en Lily Castel.

Optreden op cruiseschepen

Twee jaar later gingen ze hen wel naar het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Baby, Baby’. Het liedje werd een hit in Vlaanderen, maar brak geen potten op Europees vlak. Op het festival in Luxemburg in 1973 eindigden Nicole en Hugo als laatsten. Ze vielen wel op door hun paarse showkledij en hun danspasjes. In de jaren zeventig gingen ze veel op tournee in het buitenland en in 1984 gingen ze in op een aanbieding om op te treden op cruiseschepen. Dat werd de volgende jaren hun vaste broodwinning.

Op 2 mei 2008 wonnen Nicole en Hugo de finale van de derde reeks van ‘Zo is er maar één’, een liedjeswedstrijd op Eén, met het nummer ‘Pastorale’, oorspronkelijk gezongen door Ramses Shaffy en Liesbeth List. Op 9 augustus 2008 wonnen ze met dat nummer ook de Radio 2 Zomerhittrofee. «Pas met het nummer ‘Pastorale’ hebben een aantal mensen ons serieus genomen als zangers», vertelden Nicole en Hugo daarover.

In 2009 wonnen Nicole en Hugo bij de uitreiking van de Music Industry Awards de award in de categorie ‘Beste populaire artiest’. In 2012 mochten ze op Annes Vlaamse Muziek Award de ‘Lifetime Achievement Award’ in ontvangst nemen.

Afscheidstournee

In 2015 ondernamen Nicole en Hugo nog een laatste afscheidstournee doorheen Vlaanderen om hun publiek te danken voor zoveel jaren van trouw. De concertenreeks liep onder de titel ‘Muziek is ons leven’. Meteen de beste samenvatting van hun carrières. «We zijn geen twintig meer, hé. Vijfenveertig jaar carrière, dat kruipt in je botten», zei Hugo. «We willen niet aftakelen», voegde Nicole eraan toe. «Er is een tijd van komen en gaan. En voor ons is het echt goed geweest. Zo zagen we recent een collega die tot driemaal toe zijn tekst vergat tijdens zijn optreden. Dat was heel pijnlijk om naar te kijken. Dat willen we niet meemaken.»