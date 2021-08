Netflix pakt in september uit met documentaire over deze Formule 1-wereldkampioen

Vanaf 15 september is op Netflix de documentaire ‘Schumacher’ te zien over het leven en de carrière van de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1, die niet meer in het openbaar gezien is sinds zijn zwaar skiongeluk in 2013. Het portret van Michael Schumacher, intussen 52 jaar oud, is «de enige film die de steun van zijn familie geniet», zo kondigt Netflix aan in een persbericht.