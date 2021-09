Nederlandse presentatrice beleeft gênant moment bij gynaecoloog: «Oh nee!»

Gwen van Poorten ging onlangs naar de gynaecoloog zonder erbij na te denken dat niet elke outfit even handig is bij zo’n gelegenheid. De 31-jarige presentatrice, die we kennen van onder meer ‘Spuiten en Slikken’, kwam immers voor de dag in een jumpsuit. Niet bepaald een ideale outfit als je daar vanonder nagekeken moet worden.

Geen beha

Ze deelde het vervelende voorval op Instagram. «Stel je voor: je hebt een jumpsuit aangetrokken voor een uitstrijkje bij de gynaecoloog...», zucht ze. Een jumpsuit bestaat uit één deel, dus moet je helemaal uittrekken voor een uitstrijkje. En voor diegenen die dachten dat ze misschien wel een beha aanhad? «Nee, totaal niet. Anders vond ik het ook geen probleem», antwoordt ze.

Herkenbaar

Haar volgers liggen in een deuk. «Sorry, dit vind ik eigenlijk heel erg grappig! Vervelend voor je, maar heel erg grappig», «Oh nee! Hopelijk was het een vrouw...», en «Heel herkenbaar. Wel een geruststelling: dit overkomt je maar één keer», klinkt het onder meer in de reacties.

Enkele volgers deelden ook hun meest beschamende ervaringen bij de gynaecoloog. Hieronder kan je ze lezen.