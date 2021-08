Nathalie Meskens moet bijna bevallen. Fans lovend: «Je bent zo mooi zwanger!» (foto)

Nathalie Meskens is mama van een dochtertje, dat vorig jaar in maart het levenslicht zag. De 39-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice is momenteel zwanger van haar tweede kindje, een jongetje, dat rond begin september uitgerekend is.

Benieuwd

Op Instagram deelde ze enkele foto’s van haar buik. «Deze kleine prins begint te wegen! Hopelijk is hij zoals zijn grote zus en komt hij over twee weekjes al. (Moeder Natuur, kunnen we dat dan zo afspreken?) Zo spannend! Zo benieuwd om zijn snoetje te zien, hem te voelen, te ruiken, te overladen met kusjes en liefde... Oh, mijn hartje slaat nu al over van verliefdheid bij het idee alleen al... Nog even geduld, Messie», schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar volgers zijn al even enthousiast als haar. «Zoooo spannend! Geniet nog van je laatste weken stampjes en kriebeltjes», «Je bent prachtig zwanger, wat een mooie buik», en «Heel veel succes. Hopelijk een snelle bevalling. En dus niet zo pijnlijk. Geniet er nog van. En proficiat met je klein wondertje», lezen we onder meer in de reacties.