Nathalie Meskens - mama van twee - verbaast volgers met bikinifoto: «Zo strak, hoe doe je het?!»

Op 6 september 2021 werd Nathalie Meskens voor de tweede keer mama, deze keer van een jongetje, Loé. Een broertje dus voor Lima, die intussen 2,5 jaar is. De 40-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice deelde een kiekje op Instagram waarop ze in bikini poseert met haar zoontje in haar armen. «Twaalf maanden geleden zat deze kleine prins nog in mijn buik... Ik blijf het wonderlijk vinden hoe snel het allemaal gaat. Ondertussen slaapt Loé door (joepie en ik dus ook!). Hij eet als een beer, lacht de hele dag door en steelt ieders hart met zijn zoete glimlach», schrijft ze erbij.

Complimenten

«Zo mooi», «Groeit als een kool», en «Zo schattig», klinkt het in de reacties. Anderen vinden het dan weer straf dat ze na twee kinderen nog steeds zo’n prachtfiguurtje heeft. «Ferm! Alweer zo strak! #respect», «Wat een wondermooie vrouw», en «Hoe doe je het, al zo strak...», lezen we ook.