Natalia over coronavaccin: «Uiteindelijk krijg je vuiligheid in je lijf gespoten»

Begin deze maand maakte Natalia bekend dat ze zwanger is van haar tweede kindje. Door haar zwangerschap liet ze zich voor alle veiligheid vaccineren tegen het coronavirus. Toch heeft ze zo haar bedenkingen over het vaccin, en vooral over de manier waarop de overheid het opdringt aan de bevolking. «Eerst en vooral: ik ben zoals je weet in verwachting en krijg binnenkort al mijn tweede prik. Want bij een zwangerschap kan corona, zowel voor moeder als kind, ernstige gevolgen hebben. Maar was ik níet zwanger geweest, dan had ik gewacht met die prik. Uiteindelijk krijg je vuiligheid in je lijf gespoten. Door ons dat coronacertificaat voor te houden als ‘ticket voor de vrijheid’, dwingt de overheid de mensen om zich te laten vaccineren. Dat is pure manipulatie, dat kán niet. En dat durf ik van de daken te schreeuwen. Waar is de vrijheid over ons eigen lichaam, mannekes?», vertelt ze in Dag Allemaal.