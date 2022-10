Natalia deelt liefdevolle foto’s met haar vriend: «Issues zijn er overal en dus ook bij ons»

Exact vier jaar geleden begon Natalia Druyts een relatie met haar vriend Frederik Binst, die tevens de papa is van haar twee kinderen, dochtertje Bobbi-Loua (2,5) en zoontje Apollo. De 41-jarige zangeres zette haar vriend in de bloemetjes met een liefdevolle fotoshoot én een mooie tekst. «Vier jaar geleden werden we verliefd op elkaar en vandaag vieren we onze liefde. Intens, leerrijk, dynamisch, energiek, confronterend, vermoeiend, (jazeker!) maar oh zo liefdevol... En dan heb je me ook nog eens twee wolken van kindjes geschonken. Ik voel me gezegend. Issues zijn er overal (diegenen die zeggen van niet, willen ze gewoon niet zien) en dus ook bij ons... Maar ik (wij) kies voor groei op alle gebieden, en dus blijven we gewoon lekker gaan! Ik hou van u, snollebol, en hoop je nog ons hele leven te mogen plagen en ambeteren!», klinkt het.

Geluk

Haar volgers zijn erg blij voor het koppel en feliciteren hen. «Proficiat met jullie verjaardag en dankjewel om deze mooie foto’s te delen! Op nog vele jaartjes samen», «Heerlijk! Gefeliciteerd met zoveel liefde die groter wordt», en «Het geluk spat er vanaf! Een mooi gezin, zo zie je maar dat geluk echt nog kan bestaan!», wordt er onder meer gereageerd.

