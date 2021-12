Natalia deelt droevig nieuws: «Ik zal je nooit vergeten»

Treurig nieuws ten huize Natalia. Haar hond Samantha, een kruising van een Mechelse herder en een cockerspaniël, is overleden. «Mijn Samantha is naar de hemel gegaan. Zo frappant... Juist een nieuw hoofdstuk aangesneden en een ander eindigt... 13,5 jaar in ons midden en uitgegroeid tot DE familiemascotte. Bosslady en vriendin. Ik zal je nooit vergeten, schat», schrijft Natalia op Instagram.

Geliefd

Haar hond was ook erg geliefd bij de entourage van Natalia. Dat zien we in de reacties op het Instagrambericht. «Oooh, we gaan Sam hard missen. Ze was zo lief. Één van de enige honden waar ik geen schrik van had», reageert Astrid Coppens. «Veel sterkte, baby», zegt Kat Kerkhofs. «Zo verdrietig. Slaap zacht, Sammeke», antwoordt Nathalie Meskens.