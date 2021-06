Naakte Dina Tersago wil komaf maken met preutsheid: «Thuis loop ik in mijn blootje rond» (video)

‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina Tersago gaat in een promotiefilmpje in de strijd tegen preutsheid uit de kleren. Met de actie wil ze voor het programma ‘Ze zeggen dat’ mensen uitnodigen om samen een artistieke naaktfoto te maken.

In het najaar komt het tweede seizoen van ‘Ze zeggen dat’ op televisie. Daarin onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman of bepaalde volkswijsheden al dan niet waar zijn. Zo zou Vlaanderen steeds preutser worden, iets wat Dina Tersago wil nagaan door middel van een artistieke naaktfoto. «We zoeken kandidaten die samen met ons een artistieke naaktfoto willen maken, zoals de bekende Amerikaanse kunstenaar Spencer Tunick in 2005 in Brugge deed. We merken dat er een groot verschil is tussen de huidige perceptie rond naakt en die in bijvoorbeeld de jaren 60 en 70. Via internet zijn naakte lichamen dichterbij dan ooit, maar hoe dicht staan die bij de realiteit? Onze jeugd ziet steeds minder ‘normale’ lichamen. Douchen in sportclubs, bijvoorbeeld, gebeurt steeds vaker in ondergoed. En expliciete prentjes in oude biologieboeken zijn nu vaak animaties», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Gevraagd voor Playboy De 42-jarige ex-Miss België neemt alvast het voortouw en ging voor het promotiefilmpje volledig uit de kleren. Dat is overigens niet de eerste keer. «Voor Oxfam ben ik ook eens uit de kleren gegaan, een foto waarbij enkel het hoogstnodige werd bedekt met snoepjes. Ik moet me in de actie kunnen vinden. In de tijd van Miss België ben ik ook gevraagd voor Playboy, maar dat heb ik zonder lang nadenken geweigerd. Ik heb mezelf nooit als een babe gezien. Als het puur seksueel is, is het voor mij een stap te ver», klinkt het.

Toestemming van partner Toch was Dina deze keer behoorlijk zenuwachtig. «Ik moest toch even slikken toen ik het beeld zag. Voor ik mijn toestemming gaf, heb ik het ook even met mijn partner besproken. Dat meer terughoudende is er geleidelijk aan ingeslopen, want eigenlijk ben ik geen preuts type. Wij liepen thuis vroeger allemaal naakt rond en met mijn zoontjes doe ik net hetzelfde. Al merk ik wel dat er bij de oudste, Isak (6), toch al wat meer gêne mee gemoeid is», legt ze uit.

Klassevolle shoot Ze benadrukt dat de uiteindelijke shoot er klassevol uit zal zien. «Alles zal heel suggestief worden gefilmd. Ons doel is om uit te zoeken hoe mensen tegenover naakt staan en hoe ze zich voelen rond andere naakte mensen. Het is niet de bedoeling dat je in de uitzending met allerhande lichaamsdelen om de oren wordt geslagen», lacht ze.

De bewuste video kan je HIER bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via DEZE LINK.