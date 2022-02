Na moeilijke jaren: Julie Vermeire maakt voor het eerst TikTok met haar moeder (video)

We weten dat er in de TikTok-fimpjes van Julie Vermeire vaak een famielid opduikt, maar meestal is dat een onnozel dansende Jacques Vermeire. Nu heeft de 23-jarige actrice voor het eerst ook filmpjes met haar moeder gepost. De relatie tussen hen verliep vroeger niet altijd even vlekkeloos.

Jacques Vermeire was een tijdlang getrouwd met actrice Eva Pauwels, en daar kwamen kinderen Julie en Maxime uit voort. Hun huwelijk liep echter op de klippen, en in de jaren nadien kwam de alcoholverslaafde Pauwels met het ene schandaal na het andere in de media. De relatie met haar kinderen verliep daardoor soms moeilijk, maar sinds enkele jaren is Pauwels van haar verslaving verlost. Haar band met Julie en Maxime geraakt nu langzaamaan hersteld, en dat is ook te zien aan de eerste twee TikTok-filmpjes die Julie samen met haar deelt.