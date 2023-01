Na eerste stemronde zijn er per categorie nog vier genomineerden voor ‘Kastaars’

Na een eerste online stemronde blijven er in elke categorie van de nieuwe televisie- en radioprijzen ‘Kastaars!’ nog vier genomineerden over. ‘De mol’, ‘Down the road’, ‘James de musical’ en ‘The masked singer’ zijn de kanshebbers op de titel van beste televisieprogramma van 2022.

De voorbije weken werden op kastaars.be 168.380 stemmen uitgebracht voor de tien genomineerden in elke categorie van de nieuwe prijzen, een initiatief van VRT, DPG Media, SBS en Streamz. Op zaterdag 28 januari volgt een slotshow waarin de winnaars worden bekendgemaakt.

De strijd voor het beste radioprogramma van 2022 gaat nog tussen ‘De inspecteur’, ‘De tijdloze’, ‘Maarten & Dorothee’ en ‘Sven & Anke’. In de categorie beste fictiereeks zijn ‘Chantal’, ‘Familie’, ‘Nonkels’ en ‘Undercover’ de overgebleven genomineerden. ‘Average Rob’, ‘Behind the mask’, ‘Camille - Welkom in mijn leven’ en ‘De slimste 20’ maken kans om tot beste online videoreeks te worden gekroond. ‘De kroongetuigen’, ‘De tien meest gegoogelde vragen’, ‘Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire’ en ‘Lotte gaat diep’ zijn de kanshebbers in de categorie beste podcast.

Mediapersoonlijkheid

Er zijn ook twee categorieën om personen in de bloemetjes te zetten. Bart Cannaerts in ‘De allerslimste mens ter wereld’, Brecht en Dziubi in ‘Blind getrouwd’, de cast van ‘Restaurant misverstand’ en Miss Poes Camille Dhont in ‘The masked singer’ zijn genomineerd als beste deelnemer aan een programma. De vier supergenomineerden voor mediapersoonlijkheid van het jaar worden pas tijdens de slotshow bekendgemaakt. De tien aanvankelijk genomineerden waren James Cooke, Dieter Coppens, Fien Germijns, Erik Van Looy, Philippe Geubels, Gert Verhulst, Tom Waes, Danira Bouhkriss Terkessidis, Dina Tersago en Siska Schoeters.

Er wordt tot slot ook een mediamoment van 2022 gekozen uit de ontmaskering van Conner Rousseau in ‘The masked singer’, ‘De warmste week’, de onverwachte wending: Philippe verlaat ‘De mol’ en zatte madammen van ‘De ideale wereld’ lachen met ’FC De kampioenen’.