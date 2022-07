Studio 100 heeft vandaag aangekondigd dat «de meest succesvolle Vlaamse musical» 40-45 vanaf augustus te zien zal zijn in de cinema’s. Na meer dan vier jaar en 750.000 bezoekers werd de voorstelling zondagavond voor een laatste keer gespeeld.

De verhuis naar het witte doek, komt er in samenwerking met Kinepolis. Daar moet de musical een tweede leven krijgen. «Een speciale opname van de musical loodst je door de magische voorstelling», laat Studio 100 weten. «Zo kan je het verhaal minstens even intens beleven in de bioscoop.»

In de hoofdrol

Voor de musical zelf werd ooit een pop-up theater gebouwd in Puurs, op maat van de voorstelling. Hoofdrolspelers zijn Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. De muziek is van Will Tura en Steve Willaert.