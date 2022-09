MOVIES. Filmfestival Venetië opent de schatkist

De voorbije jaren heeft de Mostra di Venezia zich ontwikkeld tot hét grote filmevenement van het najaar. Venetië is de plaats waar veel films aan hun — lange — Oscarcampagne beginnen, en dit jaar is het rijtje hongerige kandidaten indrukwekkender dan ooit. Om nog te zwijgen van de andere uitschieters. De tien meest intrigerende titels selecteren was dan ook een hele opgave, maar Metro schrikt nergens voor terug.

Bones and All - Foto R.V.

White Noise

van Noah Baumbach

met Adam Driver, Greta Gerwig

Netflix is naar goeie gewoonte sterk vertegenwoordigd in Venetië, en dit jaar neemt het streamingplatform meteen ook de openingsfilm voor zijn rekening. ‘White Noise’ baseert zich op de gelijknamige roman van Don DeLillo uit 1985, een eigenaardige mix van humor, drama en horror. Centraal staat een man die compleet panikeert wanneer er in de buurt een trein met chemisch afval ontspoort.

The Whale

van Darren Aronofsky

met Brendan Fraser, Sadie Sink

Darren Aronofsky wisselt graag ambitieuze projecten (‘Black Swan’) af met kleinschalige drama’s (‘The Wrestler’). ‘The Whale’ hoort in de tweede categorie, het verhaal van een extreem zwaarlijvige man die weer contact zoekt met zijn tienerdochter. De grote comeback van acteur Brendan Fraser, ooit een wereldster dankzij ‘The Mummy’? Misschien wel.

Blonde

van Andrew Dominik

met Ana de Armas, Adrien Brody

Nog eens Netflix. Andrew Dominik heeft een gigantische strijd moeten leveren om zijn onverbloemde blik op het schrijnende leven van Marilyn Monroe te maken zoals hij wou, maar het zou hem gelukt zijn. Teken aan de wand: in Amerika krijgt ‘Blonde’ vanwege zijn seksuele lading een keuring ‘NC-17’ (enkel voor volwassenen). Geen enkele andere film wordt er dit jaar zo streng aangepakt.

Bones and All

van Luca Guadagnino

met Timothée Chalamet, Taylor Russell

Vijf jaar na ‘Call Me by Your Name’ slaan Timothée Chalamet en de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino de handen nog eens in elkaar, en het belooft opnieuw bijzonder te worden. ‘Bones and All’ is namelijk een road movie over de passionele liefde tussen twee tieners... die ook nog eens kannibalen blijken te zijn. Klinkt sappig.

The Banshees of Inisherin

van Martin McDonagh

met Colin Farrell, Brendan Gleeson

Een perfecte cocktail van humor en drama. Daar staat de Ierse cineast Martin McDonagh om bekend. Denk maar aan zijn prijsbeest ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’. Deze keer haalt hij zijn hoofdacteurs uit ‘In Bruges’ weer voor de camera, als twee mannen van wie de hechte vriendschap een onverwachte deuk krijgt, met verstrekkende gevolgen.

The Son

van Florian Zeller

met Hugh Jackman, Vanessa Kirby

Na het hartverscheurende ‘The Father’ (met Anthony Hopkins als dementerende man) neemt de Franse filmmaker Florian Zeller opnieuw een van zijn theaterstukken onder handen. Alles draait rond een tienerjongen — kind van gescheiden ouders — die besluit dat hij toch liever bij zijn vader zou gaan wonen. Die wil de perfecte papa zijn, maar dat is niet zo eenvoudig.

Master Gardener

van Paul Schrader

met Joel Edgerton, Sigourney Weaver

Voor intense verhalen over in zichzelf gekeerde mannen met donkere gedachten moet je bij Paul Schrader zijn. Na onder meer ‘Taxi Driver’ en eerder dit jaar ‘The Card Counter’ maken we in ‘Master Gardener’ kennis met een tuinier die door zijn rijke bazin verplicht wordt om haar nichtje als assistente te nemen. En dat haalt een onfris verleden weer naar boven.

Pearl

van Ti West

met Mia Goth, David Corensweth

Heb je eerder dit jaar de horrorfilm ‘X’ gezien? Was het je opgevallen dat hoofdactrice Mia Goth daar — verborgen onder een dikke laag make-up — ook de oude vrouw in speelde? ‘Pearl’ vertelt nu haar triest lugubere verhaal, hoe ze op jonge leeftijd haar glamoureuze dromen moest opgeven en langzaam transformeerde in een moorddadige vrouw.

Don’t Worry Darling

van Olivia Wilde

met Florence Pugh, Harry Styles

In deze psychologische fifties-thriller speelt Florence Pugh een jonge vrouw die begint te vermoeden dat het wonderlijk perfecte stadje waar ze dankzij de werkgever van haar man wonen een verborgen gezicht heeft. Die echtgenoot wordt dan weer vertolkt door Harry Styles, die na een reeks bejubelde concerten zijn acteercarrière herneemt.

The Kingdom: Exodus

van Lars von Trier

met Lars Mikkelsen, Mikael Persbrandt

Lars von Trier leeft nog! Meer nog, de Deense deugniet heeft eindelijk zijn legendarische serie ‘The Kingdom’ afgewerkt. 25 jaar nadat de laatste episode van het tweede seizoen iedereen achterliet met meer vragen dan antwoorden, komen we — hopelijk — te weten wat er aan de hand is in het mysterieuze hospitaal in Kopenhagen. In elk geval: ambiance verzekerd.