MIVB speelt en toont Toots Thielemans in en rond de metro (video)

Ter ere van het honderdste geboortejaar van Toots Thielemans herdenkt de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB de Belgische jazzmuzikant in klank en beeld. De muziek en mondharmonicaklanken van Toots zullen weerklinken in de metro en er komt een openluchtexpo.

Op vrijdag 29 april 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar geworden zijn. De gelegenheid voor de MIVB om hulde te brengen aan de muzikant die in 1976 live op zijn mondharmonica speelde toen de Brusselse metro werd ingewijd. Zo was de band tussen Toots en de metro geboren. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april horen de pendelaars twee dagen lang de muziek van Thielemans in de metrostations.

Openluchtexpo

De Belgische muzikale grootheid zal niet enkel te horen zijn, maar ook te zien. Op de werf van de toekomstige metrolijn 3 op de Stalingradlijn, waar het toekomstige metrostation Toots Thielemans wordt gebouwd, komt de openluchtexpo «In de voetsporen van Toots Thielemans». Met foto’s die op de werfpanelen worden geplakt, krijgen de passanten een overzicht van het leven en de loopbaan van de jazzmuzikant, met de nadruk op zijn jeugd in de Marollen, in hartje Brussel.