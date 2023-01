Miley Cyrus deelt zangmomentje onder de douche. Fans verrast: «Hier was ik niet klaar voor!» (video)

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus heeft op originele wijze haar nieuw nummer in de kijker gezet. Ze liet zich immers in de douche filmen terwijl ze een stukje uit het lied zingt... «Oh mijn God, dit is zo goed!», wordt er gereageerd.

Aanstaande vrijdag is het de dertiende. Veel mensen beschouwen die dag nog steeds als een ongeluksdag, maar voor de fans van Miley Cyrus kan hun geluk die dag niet op. Haar nieuwe single ‘Flowers’ wordt dan op de wereld losgelaten. Om alvast een voorsmaakje te geven, neemt de 30-jarige zangeres ons mee in haar douche, waarin ze een stukje a capella zingt.

Magisch

Haar volgers kunnen hun bewondering niet verbergen. «Haar stem is zo puur. Ik kan niet wachten tot vrijdag», «Oh mijn God, dit is zo goed!», «Doe ons dit niet aan!», «Hier was ik niet klaar voor! Bedankt, Miley», «Dat klinkt onvoorstelbaar goed», «Haar stem is gewoonweg magisch», en «Prachtig! We zijn er helemaal klaar voor!», klinkt het enthousiast in de reacties.