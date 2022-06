Metallica annuleert show in Zwitserland, nog geen duidelijkheid voor Werchter

De Amerikaanse metalband Metallica zou woensdagavond normaal gezien optreden in Frauenfeld in Zwitserland, maar heeft die show geannuleerd. Een lid van de «Metallica-familie» heeft positief getest op het coronavirus, zo is woensdag te lezen op hun website. Op vrijdag 1 juli speelt de groep op Rock Werchter.

«Met pijn in het hart kondigen we aan dat we vandaag niet zullen verschijnen op Frauenfeld Rocks in Zwitserland, omdat een lid van de Metallica-familie helaas positief heeft getest op het coronavirus», zegt de band in een persmededeling. «Het spijt ons bijzonder hard dat we iedereen die van plan was om de show bij te wonen, moeten teleurstellen.»

Wat met Werchter?

Metallica is een van de headliners op Rock Werchter, dat donderdag van start gaat. De Amerikaanse band staat vrijdag op het podium. Op hun website staat het concert nog steeds gepland zoals voorzien. Het is nog niet duidelijk of de coronabesmetting ook een impact op dat concert zal hebben.

«We zijn in contact met de band», laat het festival weten. «Ze tonen zich hoopvol er vrijdag te zijn.»

Rock Werchter is volledig uitverkocht, zowel alle combi- als dagtickets zijn de deur uit.