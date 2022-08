Meghan Markle openhartig: «Toen ik Harry begon te daten, werd ambitie plots een vreselijk woord»

In haar eigen podcast ‘Archetypes’ sprak Meghan Markle over alle kritiek die ze kreeg in de begindagen van haar relatie met prins Harry. De hertogin van Sussex betreurt onder meer hoe haar ambitie in de kiem werd gesmoord: «Plots werd ambitie iets vreselijks.»

Meghan Markle heeft de eerste aflevering van haar nieuwe podcast ‘Archetypes’ gedeeld op Spotify. Die aflevering kreeg als titel ‘The Misconception of Ambition with Serena Williams’, ofwel de «misvattingen over ambitie». Samen met de legendarische tennisster praat Markle over hoe vrouwen al te snel in hokjes geplaatst worden, wanneer ze ambitie tonen. «Hokjes zoals diva, gek, het b-woord», aldus Markle. Die dingen houden vrouwen tegen om hun ambities waar te maken. «Uiteraard ken ik die labels zelf maar al te goed.»

«Ik voelde persoonlijk nooit de negatieve connotatie van het woord ‘ambitie’ tot ik mijn huidige echtgenoot begon te daten. Blijkbaar is ambitie iets verschrikkelijk. Voor vrouwen dan», getuigt Markle. «Vanaf ik de negativiteit erachter begon te voelen, is het heel moeilijk om ambitie niet meer als iets negatief te ervaren. Ik zie het ook in de miljoenen meisjes en vrouwen die zichzelf regelmatig kleiner maken, zo veel kleiner dan ze zijn.» Ze hoopt dat ze door haar ervaringen te delen met de wereld, ze andere vrouwen kan helpen zodat zij ook kunnen openbloeien.

Koninklijke familie

Haar uitlatingen in de podcast worden opnieuw gezien als een sneer naar de koninklijke familie. In 2020 namen prins Harry en Meghan Markle nog afstand van hun koninklijke titel en verhuisden ze naar Californië. In een interview met Oprah Winfrey had de hertogin onder meer opgebiecht hoe de koninklijke familie zich luidop zorgen maakte over de huidskleur van Archie. Markle beschuldigde de familie van racisme en zei dat ze tijdens haar zwangerschap suïcidaal werd.