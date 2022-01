Meer duidelijkheid rond overlijden van ‘Full House’-acteur Bob Saget

Er zijn meer details vrijgegeven over het overlijden van Bob Saget. De Amerikaanse acteur zou vredig overleden zijn in zijn slaap.

Op 10 januari werd Bob Saget levenloos aangetroffen in zijn bed in een hotelkamer. De acteur, die vooral bekend was door zijn rol als Danny in de komische televisieserie ‘Full House’, werd 65 jaar. Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar de website TMZ weet op basis van politiebronnen dat hij niet afgezien heeft en «vredig onder de lakens» lag. De lichten in zijn kamer waren uit.

Coronabesmetting

Op een officiële doodsoorzaak is het wellicht nog tien tot twaalf weken wachten, maar momenteel wordt er uitgegaan van een beroerte of een hartaanval. In december was de acteur besmet door het coronavirus, maar volgens intimi was hij daar intussen van hersteld.

Saget laat een vrouw en drie dochters uit een vorig huwelijk achter.