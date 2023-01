Maureen Vanherberghen reageert na vuurincident: «Ik ben niet iemand die snel in paniek slaat»

Sensatie tijdens het Gala van de Gouden K’s, waar Qmusic-dj Maureen Vanherbergen zichzelf per ongeluk in brand stak met een vlammenwerper. Het zag er gelukkig erger uit dan het was, maar ze was vooral geschrokken van sommige reacties achteraf.

Het moet je maar overkomen: een vlammenwerper omgekeerd vasthouden en op de knop duwen. Jammer genoeg was dat afgelopen zaterdag het geval voor Maureen Vanherberghen. De 35-jarige presentatrice kwam er gelukkig goed van af, maar betreurt sommige reacties. «Het gaat goed. Ik besef dat het er op tv heel heftig uitzag, veel heftiger dan dat het voor mij was. Er waren enkel wat haartjes, die op mijn schouders lagen, verschroeid. Voor de rest is er niets verbrand. Wat ik het ergste vind, is dat wanneer er iets misloopt je reacties leest zoals: ‘Je moest je schamen!’. Zo’n mensen heb ik geantwoord: ‘Als er iemand een accident meemaakt, is het eerste wat er gezegd wordt: ‘Ge moest u schamen!’. Niemand doet zo’n dingen natuurlijk met opzet, dat gebeurt», vertelde ze vanmorgen bij Maarten en Dorothee op Qmusic.

Herpakken

Ze legt uit dat het belangrijk is om niet te panikeren op zo’n moment. «Wij doen al tien jaar zo’n dingen en als het goed gaat, dan kraait er geen haan naar. Als het één keer fout loopt, dan zijn de aasgieren daar. Het jammere is: fouten gebeuren. Je kan je zo hard voorbereiden als je wil. Het is hoe je ermee omgaat en ik heb vooral geprobeerd om rustig te blijven, om geen paniek te zaaien. Ik ben niet iemand die snel in paniek slaat. Ik heb meteen mijn vinger van die knop gehaald, heb de vlammenwerper omgedraaid en me herpakt. Zo gaat het leven. Er gebeuren fouten en je moet daaruit leren en hopelijk maak je dat niet meer mee in de toekomst», besluit ze.